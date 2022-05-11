Поворознюк: Ну, бл*ть, дитячий садочок

Олександр Поворознюк став зіркою Інтернету після виходу його звернення на підтримку Володимира Зеленського в мережі. З його слів зробили музичний твір.

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В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу президент футбольного клубу розповів, як люди реагують, коли бачать його на вулиці.

Писали вам українські виконавці щодо подальших спільних хітів? І чи хотіли б спробувати себе в цьому напрямку після перемоги?

"Ой, бл*ть, дуже багато, чесно. І футбольний клуб, щоб поїхав. Народний клуб (Інгулець – 24 канал), щоб поїхав в Іспанію грати з супроводом артистів, аби тільки я поїхав, як президент ФК Інгулець. Ну, бл*ть, дитячий садочок. Ну куди я поїду? Люди не розуміють, у них одне: гроші, гроші", – сказав фахівець.

Також він зазначив, що його це починає дратувати.

Вони не розуміють, що це не за гроші. Я ж зарплати не отримую, хоча мобілізований. Я відмовився від заробітної плати. Але, бл*ть, не розумію, війна на дворі, а їм… Не знаю, що сказати, бо мене трохи це бісить,

– додав Поворознюк.

Також він розповів про свою першу реакцію, коли почув хіт "Вова, їб*ш їх, бл*ть". Спершу він був шокований, але в загальному йому сподобалася пісня.

Поворознюк хоче особисто побачитися з Володимиром Зеленським. Він запевняє, що їм буде про що поговорити. Фахівець вже навіть підготував слова для майбутньої зустрічі.

Увага! В ексклюзивній розмові для сайту 24 каналу Олександр Поворознюк розповів про те, як змінилося його життя після повномасштабного вторгнення Росії, популярність після виходу треку, а також про майбутнє українського футболу. Читайте повне інтерв'ю за посиланням.

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