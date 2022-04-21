Беленюк: Не знаю, що вони хочуть, але пишуть вони різні речі

За словами Беленюка, повідомлення бувають різні: як від ботів, так і від реальних людей. Зазвичай від росіян Жан отримує расистські повідомлення.

Варте уваги Нам треба згуртуватися та допомагати одне одному, – Жан Беленюк

"Я не знаю, що вони хочуть, але пишуть вони різні речі. Тут треба розрізняти. Деколи видно, що пишуть боти", – зазначив спортсмен.

Дуже часто вони ллють бруд з приводу мого кольору шкіри, різні речі з таким контекстом,

– наголосив олімпійський чемпіон.

Жан не сприймає серйозно повідомлення від росіян. Він зазначив, що абсолютно ніяк на них не реагує.

"Але кожний наш політик повинен мати, скажемо так, товсту шкіру, яка дасть змогу захиститися від подібних коментарів та неприємних повідомлень. У цьому плані я вже звик до багатьох неадекватних людей, які хочуть мене якось зачепити. Тому абсолютно ніяк на них не реагую. Я намагаюся особливо не читати їхні повідомлення чи коментарі. Якщо ж бачу, то це проходить повз мене", – додав Жан.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Жаном Беленюком читайте на сайті 24 каналу за посиланням.