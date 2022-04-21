Беленюк: Не знаю, что они хотят, но пишут они разные вещи

По словам Беленюка, сообщения бывают разные: как от ботов, так и реальных людей. Обычно от россиян Жан получает расистские сообщения.

Стоит внимания Нам нужно сплотиться и помогать друг другу, – Жан Беленюк

"Я не знаю, что они хотят, но пишут они разные вещи. Здесь нужно различать. Иногда видно, что пишут боты", – отметил спортсмен.

Очень часто они льют грязь по поводу моего цвета кожи, разные вещи с таким контекстом,

– подчеркнул олимпийский чемпион.

Жан не воспринимает серьезно сообщения от россиян. Он отметил, что совершенно никак на них не реагирует.

"Но каждый наш политик должен иметь, скажем так, толстую кожу, которая позволит защититься от подобных комментариев и неприятных сообщений. В этом плане я уже привык ко многим неадекватным людям, которые хотят меня как-то зацепить. Поэтому абсолютно никак на них не реагирую". Я стараюсь особо не читать их сообщения или комментарии. Если же вижу, это проходит мимо меня", – добавил Жан.

Обратите внимание! Полное интервью с Жаном Беленюком читайте на сайте 24 канала по ссылке.