Вони хотіли вбити один одного, – реакція Усика на бій Ф'юрі – Уайлдер

Тайсон Ф'юрі та Деонтей Уайлдер вже втретє вийшли на ринг один проти одного. Промоутер Олександра Усика розповів про враження українського боксера від поєдинку.

Красюк: Захоплива битва в спартанському стилі між двома воїнами

Олександр Усик стежив за вже третім поєдинком між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Уайлдером. Промоутер Олександр Красюк розповів, як український боксер відреагував на перемогу нокаутом від Ф'юрі.

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За словами представника команди Усика, багато людей залишились задоволені видовищністю поєдинку з Уайлдером, але рівень боксу був дуже низьким.

Я кілька разів спілкувався з Усиком з приводу третього бою Ф'юрі – Вайлдер. Більшість людей, які розбираються в боксі, кажуть про цей поєдинок одне і те ж: чудовий бій, але дуже слабкий боксерський поєдинок. Захоплива битва в спартанському стилі між двома воїнами, але з точки зору боксу це добре не виглядало,

– розповів Красюк.

Усик ж заявив, що Ф'юрі та Уайлдером були схожі на двох хлопців, які хотіли убити один одного на ринзі у Лас-Вегасі.

Усик сказав, що це виглядало так, ніби два великі хлопці вийшли в ринг, щоб убити один одного

– процитував промоутер слова Усика.

Ф'юрі знищив Уайлдера

Британський боксер повністю перебоксував суперника з США. Тайсон двічі побував у нокдауні в одному раунді, але зумів продовжити бій. Цікаво, що такий неприємний досвід був вперше у кар'єрі Ф'юрі.

В 11-му раунді двобій таки завершився достроковою перемогою. Ф'юрі потужним ударом у голову повалив Уайлдера на канвас, після чого американець вже не зумів продовжити протистояння та вийти на 12-й раунд.

Ф'юрі нокаутував суперника та успішно захистив титул чемпіона за версією WBC.

Тайсон може вийти на ринг проти Усика, але станеться це лише після реваншу українця з Ентоні Джошуа. Другий бій між боксерами може відбутись у лютому – березні 2022 року.