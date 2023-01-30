"Росіяни – олімпійські чемпіони у злочинах": вогняна відповідь Кличка президенту МОК

Олімпійський чемпіон з боксу Володимир Кличко звернувся до президента МОК Томаса Баха. Видатний спортсмен закликав чиновника не робити жахливої помилки.

Міжнародний олімпійський комітет розглядає можливість допуску російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань. Чиновники навіть придумали схему, за якою представники двох держав, які ведуть війну проти України, потрапили на Олімпіаду-2024 в Парижі.

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Кличко застеріг Баха від рокової помилки

Один з найкращих важковаговиків в історії боксу Володимир Кличко звернувся до президента МОК Томаса Баха. "Доктор Сталевий Молот" закликав його не робити помилку, адже в іншому випадку функціонер стане співучасником злочинів росіян.

"Шановний Томас Бах, ви президент МОК. Ви є представником всесвітніх цінностей толерантності та миру. Ви пропонуєте знову дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь в Іграх у Парижі.

Я вам кажу, що сьогодні росіяни – олімпійські чемпіони у злочинах проти мирного населення. У них золота медаль за депортацію дітей і зґвалтування жінок. Ви не можете помістити свою олімпійську емблему на ці злочини, бо станете співучасником цієї огидної війни.

Не робіть цього, інакше ви зрадите олімпійський дух. Країна, яка порушує основні принципи міжнародного права, не може бути легітимована міжнародним спортивним органом. Не робіть цієї монументальної помилки. Світ спостерігає за вами. Історія вас розсудить. Успіхів у прийнятті рішення", – сказав Кличко.

Нагадаємо, що на можливе повернення росіян та білорусів відреагували ряд європейських країн. Зокрема, міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук анонсував створення коаліції проти рішення МОК.

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав представникам МОК, що 45 медалей на Олімпіаді в Токіо завоювали представники армії Росії. Тієї самої армії, яка веде злочинну війну проти України.