Віталій Кличко: Ти вже все довів

Кличко-молодший завдяки своєму авторитету намагається збільшити допомогу від європейських країн. Мер Києва Віталій Кличко прокоментував потенційне повернення брата на боксерський ринг.

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Кличко-старший сумнівається, що Володимир відновить кар'єру у професіоналах. На думку очільника столиці України, Кличко-молодший просто залякує своїх можливих суперників.

Я думаю, що він просто лякає супертяжів інших. Я питаю у брата: чи тобі ще треба щось доводити? Ти вже все довів. Гроші маєш, титули ти всі можливі завоював. Так що, гадаю, Володимир просто лякає боксерів, що може повернутися,

– розповів Віталій Кличко.

46-річний колишній боксер привітав Тайсона Ф'юрі з успішним захистом титулу у бою проти Ділліана Уайта. Кличко-молодший не заперечив свого повернення на ринг, якщо в Україні скоро закінчиться війна.

Володимир вкотре пригадав рекорд Джорджа Формана, який у віці 45 років став найстаршим чемпіоном світу у важкій вазі.

Востаннє Кличко-молодший з'являвся на рингу ще у 2017 році. Ентоні Джошуа завдав Володимиру болючої поразки, яка відправила українця на пенсію.

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