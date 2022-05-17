Віталій Кличко: Ти вже все довів
Кличко-молодший завдяки своєму авторитету намагається збільшити допомогу від європейських країн. Мер Києва Віталій Кличко прокоментував потенційне повернення брата на боксерський ринг.
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Кличко-старший сумнівається, що Володимир відновить кар'єру у професіоналах. На думку очільника столиці України, Кличко-молодший просто залякує своїх можливих суперників.
Я думаю, що він просто лякає супертяжів інших. Я питаю у брата: чи тобі ще треба щось доводити? Ти вже все довів. Гроші маєш, титули ти всі можливі завоював. Так що, гадаю, Володимир просто лякає боксерів, що може повернутися,
– розповів Віталій Кличко.
46-річний колишній боксер привітав Тайсона Ф'юрі з успішним захистом титулу у бою проти Ділліана Уайта. Кличко-молодший не заперечив свого повернення на ринг, якщо в Україні скоро закінчиться війна.
Володимир вкотре пригадав рекорд Джорджа Формана, який у віці 45 років став найстаршим чемпіоном світу у важкій вазі.
Востаннє Кличко-молодший з'являвся на рингу ще у 2017 році. Ентоні Джошуа завдав Володимиру болючої поразки, яка відправила українця на пенсію.
Володимир Кличко наближає перемогу країни
- Володимир записався у територіальну оборону Києва.
- Колишній боксер активно висвітлює реалії "русского міра" в Україні. Володимир відвідав Бучу, яка стала одним із епіцентрів війни у Київській області.
- Кличко закликав світ допомоги Україні ще більше.
- Раніше Володимир Кличко у складі української делегації відвідував Німеччину, де відбулись перемовини між сторонами щодо політичної та економічної підтримки України.
- Брати Клички потрапили на обкладинку відомого журналу The Ring.
- Володимир прокоментував виїзд Усик з України заради реваншу проти Джошуа.