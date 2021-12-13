Володимир Кличко емоційно розкритикував Ломаченка за прапор України
13 грудня 2021 , 07:14Читать новость на русском
Джерело:твітер Володимира Кличко
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко відреагував на те, що ексчемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) відсвяткував перемогу над Річардом Коммі (31-4, 27 КО) із прапором Білгород-Дністровського, а не України.
Також цей факт викликав обурення з боку вболівальників, які почали критикувати боксера в соціальних мережах.
До слова Зрада скасовується: Ломаченко спантеличив фанатів прапором після перемоги над Коммі
"Вікіпедія: "Патріотизм чи національна гордість – це почуття любові, відданості та прихильності до батьківщини. Це почуття – це спільна єдність людей". Василь Ломаченко переміг, вітаю, але чи презентував він країну, не використовуючи її прапор? WTF", – написав Володимир.
Ломаченко побив Коммі: коротко про поєдинок
- У ніч на 12 грудня Ломаченко за одноголосним рішенням суддів побив Коммі та став володарем титулу WBO Inter-Continental.
- Міг бій завершитись нокаутом від українця. Але Ломаченко не став знищувати суперника. Після переможного поєдинку Василь заявив, що йому стало шкода Річарда, який побував у важкому нокдауні у сьомому раунді.
- Український боксер домінував на ринзі, що вилилось для нього у перевагу у суддівських записках.
- Після поєдинку абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос, який не був присутній на арені, включив Ломаченка у список потенційних суперників.
- Президент WBO Франциско Варкарсель натякнув, на це протистояння.