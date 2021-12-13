Володимир Кличко емоційно розкритикував Ломаченка за прапор України

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко відреагував на те, що ексчемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) відсвяткував перемогу над Річардом Коммі (31-4, 27 КО) із прапором Білгород-Дністровського, а не України.

Також цей факт викликав обурення з боку вболівальників, які почали критикувати боксера в соціальних мережах.

До слова Зрада скасовується: Ломаченко спантеличив фанатів прапором після перемоги над Коммі

"Вікіпедія: "Патріотизм чи національна гордість – це почуття любові, відданості та прихильності до батьківщини. Це почуття – це спільна єдність людей". Василь Ломаченко переміг, вітаю, але чи презентував він країну, не використовуючи її прапор? WTF", – написав Володимир.

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