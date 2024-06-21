За день до матчу Євро-2024: футболіст збірної України розповів про сімейну втрату
21 червня 2024, 21:24Читать новость на русском
Джерело:Zorya Londonsk
Володимир Бражко повідомив про сімейну втрату. Це сталося напередодні матчу зі Словаччиною.
19 червня Україна зіграла зі Словаччиною в межах другого туру групового етапу Євро-2024. "Синьо-жовті" перемогли з рахунком 2:1.
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Бражко втратив дідуся
Футболіст збірної України перед матчем зі Словаччиною зазнав сімейної втрати.
За день до матчу в мене пішов з життя дідусь і в мене була подвійна мотивація сьогодні вийти і довести,
– розповів Володимир Бражко.
Нагадаємо, що наступний матч Україна зіграє з Бельгією 26 червня о 19:00 за київським часом.