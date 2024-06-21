19 июня Украина сыграла со Словакией в рамках второго тура группового этапа Евро-2024. "Сине-желтые" победили со счетом 2:1.
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Бражко потерял дедушку
Футболист сборной Украины перед матчем со Словакией понес семейную потерю.
За день до матча у меня ушел из жизни дедушка и у меня была двойная мотивация сегодня выйти и доказать,
– рассказал Владимир Бражко.
Напомним, что следующий матч Украина сыграет с Бельгией 26 июня в 19:00 по киевскому времени.