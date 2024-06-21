19 червня Україна зіграла зі Словаччиною в межах другого туру групового етапу Євро-2024. "Синьо-жовті" перемогли з рахунком 2:1.

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Бражко втратив дідуся

Футболіст збірної України перед матчем зі Словаччиною зазнав сімейної втрати.

За день до матчу в мене пішов з життя дідусь і в мене була подвійна мотивація сьогодні вийти і довести,

– розповів Володимир Бражко.

Нагадаємо, що наступний матч Україна зіграє з Бельгією 26 червня о 19:00 за київським часом.