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До теми Шахтар може проводити домашні матчі Ліги чемпіонів у Польщі

Донецький Шахтар у наступному сезоні розпочне шлях у єврокубках із групового раунду Ліги чемпіонів. Вільярреал став помічником "гірників". "Жовта субмарина" не змогла пробитись у фінал Ліги чемпіонів у поточному сезоні та автоматично дозволила Шахтарю у наступному сезоні грати у груповому етапі.

Свої домашні матчі "гірники" можуть зіграти у сусідній Польщі. Саме цю країну донеччани серйозно розглядають для зустрічей у єврокубках.

Цю інформацію підтвердив президент варшавської Легії Даріуш Міодускі. Наразі українська команда перебуває на стадії перемовин із польським клубом.

На даному етапі можу лише підтвердити, що ми працюємо над цим питанням разом із Шахтарем. Скоро ми розумітимемо більше і, звичайно ж, повідомимо вам всі подробиці,

– розповів власник Легії.

Деталі. Легія виступає у Варшаві на стадіоні "Війська Польського". Арену було засновано у 1916 році. Місткість трибун складає 31800 глядачів.

Легія за два тури до закінчення сезону в Екстраклясі посідає лише 10-те місце у турнірній таблиці. Варшавська команда здобула 39 очок. В останніх двох матчах Легія зіграє на виїзді проти Ягеллонії (13 травня) та вдома проти Краковії, за яку виступає українець Євген Коноплянка (21 травня).