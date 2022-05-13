Ведутся переговоры
Война в Украине разделила жизнь украинцев на до и после. Российская агрессия вынудила УАФ досрочно остановить сезон во всех футбольных лигах страны. Пока неизвестна судьба следующего сезона. Никто не знает, сколь долго затянутся боевые действия.
К теме Шахтер может проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Польше
Донецкий Шахтер в следующем сезоне предпримет путь в еврокубках из группового раунда Лиги чемпионов. Вильярреал стал помощником "горняков". "Желтая субмарина" не смогла пробиться в финал Лиги чемпионов в текущем сезоне и автоматически позволила Шахтеру в следующем сезоне играть в групповом этапе.
Свои домашние матчи "горняки" могут сыграть в соседней Польше. Именно эту страну дончане серьезно рассматривают для встреч в еврокубках.
Эту информацию подтвердил президент варшавской Легии Дариуш Миодуски. Сейчас украинская команда находится в стадии переговоров с польским клубом.
На данном этапе могу только подтвердить, что мы работаем над этим вопросом вместе с Шахтером. Скоро мы будем понимать больше и, конечно же, сообщим вам все подробности,
– рассказал владелец Легии.
Легия за два тура до окончания сезона в Экстраклясе занимает только 10 место в турнирной таблице. Варшавская команда получила 39 очков. В последних двух матчах Легия сыграет на выезде против Ягеллонии (13 мая) и дома против Краковии, за которую выступает украинец Евгений Коноплянка (21 мая).
- Первую часть чемпионата Шахтер закончил в роли лидера турнирной таблицы. "Горняки" опередили Динамо на два очка. из-за войны УПЛ была досрочно закончена, поэтому дончане остались на первом месте.
- Напомним, что донецкий клуб уехал из Украины ради благотворительного турне. Все вырученные от поединков деньги ушли на нужды страны.