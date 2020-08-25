Львівські "Карпати" буде тренувати Любомир Вовчук. Контракт з наставником укладено терміном на один рік, а з помічниками головний тренер визначиться в найближчі дні.

Про це "Карпати" повідомили на своєму офіційному сайті.

До слова: Офіційно: "Карпати" виступатимуть у Другій лізі

Упродовж останніх тижнів "Карпати" готував до нового сезону Роман Гнатів. Втім, його новим місцем роботи стануть "Карпати Галич-Бурштин", які також гратимуть у Другій лізі. Обидві команди заявились у групу А третього дивізіону України.

Хто такий Любомир Вовчук

Вовчук віддав львівським "Карпатам" значну частину своєї кар'єри гравця. З 1995-го по 2002 роки він провів 194 матчі у зелено-білій футболці, відзначився 7 голами.

Раніше тренер очолював молодіжну команду львівського клубу.

"Карпати" виключили з УПЛ: що відомо

"Карпати" офіційно виключено з української Прем'єр-ліги (УПЛ). Рішення прийнято 9-го липня на засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу. Наразі "Карпати" хочуть почати сезон 2020/21 у Першій лізі.

За результатами розгляду справи були прийняті наступні рішення: