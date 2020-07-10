Співвласник "Карпат" Олег Смалійчук зізнався, що, незважаючи на непросту фінансову ситуацію в клубі, він не збирається зі своєї кишені тримати львівський колектив.

Смалійчук висловив думку, що клуб повинен сам вміти заробляти гроші для свого успішного функціонування. Про це він сказав у інтерв'ю Tribuna.com.ua.

Читайте також: Проти власника "Карпат" Смалійчука відкрили справу за спроби стимулювати суперників "Руху"

Не хочу ні фінансувати сам, ні щоб фінансували партнери. Флорентіно Перес також не фінансує "Реал". Жоден солідний європейський клуб не фінансується з царського столу. Всі вони заробляють на себе самі, завдяки вірним уболівальникам, дозволеним комерційним і маркетинговим процесам.



Гроші потрібно вміти заробляти, а не випрошувати. Клуб може і повинен заробляти сам на себе, мною доведено,

– заявив Смалійчук.

"Карпати" офіційно виключили з УПЛ

"Карпати" офіційно виключено з української Прем'єр-ліги (УПЛ). Рішення прийнято 9-го липня на засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу.

За результатами розгляду справи були прийняті наступні рішення: