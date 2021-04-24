Власник Челсі Роман Абрамович відмовився від Суперліги після вказівок з Кремля, – ЗМІ

Лондонський Челсі перший з 12 клубів-засновників Суперліги оголосив про вихід з турніру після погроз УЄФА. Ймовірно, вихід Челсі із Суперліги спровокувала російська влада.

Суперліга суперечить інтересам Росії

Німецьке видання Süddeutsche Zeitung інформує, що російський власник Челсі Роман Абрамович прийняв рішення вийти з проєкту Суперліги після вказівок з Кремля.

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Повідомляється, що Абрамовичу дали зрозуміти, що Суперліга суперечить інтересам Росії. Як відомо, створення Суперліги могло негативно вплинути на головний клубний турнір Європи – Лігу чемпіонів.

Основним спонсором Ліги чемпіонів є російська компанія "Газпром".

Зеніт, свого роду російська Баварія, фактично належить Газпрому, і клуб хоче зберегти доступ хоча б до напіввідкритої Ліги чемпіонів,

– пише видання.

Також видання повідомляє, що Роман Абрамович не захотів псувати відносини з президентом Росії Володимиром Путіним.

Що відомо про Суперлігу