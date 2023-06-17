В середині травня Владислав Ващук прийняв рішення стати на захист України та поповнив склад бригади "Буревій" Національної гвардії. Колишній футболіст під час тимчасової окупації Гостомеля на власні очі бачив, що несе з собою "рускій мір". А тому він свідомо став на захист Батьківщини.

Читайте також "Я відразу з'є**вся звідти": український футболіст про період перебування у російському клубі

Ващук у складі штурмової бригади "Буревій"

Під час спілкування з журналістами Ващук розповів про свої нові обов'язки. Наразі Владислав опановує спеціальність військового медика. До його обов'язків входить надання першої медичної допомоги пораненим. Колишня зірка Динамо вже брав участь в евакуації поранених бійців з лінії фронту.

Я вже три евакуації робив: дві – з потягу і одну – з гелікоптера. Це було перевезення пораненого до нашого госпіталю,

– сказав Ващук.

Раніше Ващук розповів, чи вистрілить він в російського окупанта. Титулований футболіст готовий нищити ворога на фронті.

Нагадаємо, що Владислав Ващук не єдиний динамівець, який став на захист України. На початку повномасштабної агресії Росії Володимир Єзерський, Олександр Алієв та Андрій Богданов записалися до підрозділів територіальної оборони. Колишній динамівець та друг Ващука Сергій Баланчук влітку минулого року загинув на фронті. Він служив у лавах ЗСУ.