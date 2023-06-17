В середині травня Владислав Ващук прийняв рішення стати на захист України та поповнив склад бригади "Буревій" Національної гвардії. Колишній футболіст під час тимчасової окупації Гостомеля на власні очі бачив, що несе з собою "рускій мір". А тому він свідомо став на захист Батьківщини.
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Ващук у складі штурмової бригади "Буревій"
Під час спілкування з журналістами Ващук розповів про свої нові обов'язки. Наразі Владислав опановує спеціальність військового медика. До його обов'язків входить надання першої медичної допомоги пораненим. Колишня зірка Динамо вже брав участь в евакуації поранених бійців з лінії фронту.
Я вже три евакуації робив: дві – з потягу і одну – з гелікоптера. Це було перевезення пораненого до нашого госпіталю,
– сказав Ващук.
Раніше Ващук розповів, чи вистрілить він в російського окупанта. Титулований футболіст готовий нищити ворога на фронті.