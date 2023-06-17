В середине мая Владислав Ващук принял решение стать на защиту Украины и пополнил состав бригады "Буревий" Национальной гвардии. Бывший футболист во время временной оккупации Гостомеля своими глазами видел, что несет с собой "русский мир". Поэтому он сознательно стал на защиту Родины.

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Ващук в составе штурмовой бригады "Буревий"

Во время общения с журналистами Ващук рассказал о своих новых обязанностях. В настоящее время Владислав овладевает специальностью военного медика. В его обязанности входит оказание первой медицинской помощи раненым. Бывшая звезда Динамо уже участвовал в эвакуации раненых бойцов с линии фронта.

Я уже три эвакуации делал: две – из поезда и одну – из вертолета. Это была перевозка раненого в наш госпиталь,

– сказал Ващук.

Ранее Ващук рассказал, выстрелит ли он в российского оккупанта. Титулованный футболист готов уничтожать врага на фронте.

Напомним, что Владислав Ващук не единственный динамовец, вставший на защиту Украины. В начале полномасштабной агрессии России Владимир Езерский, Александр Алиев и Андрей Богданов записались в подразделения территориальной обороны. Бывший динамовец и друг Ващука Сергей Баланчук летом прошлого года погиб на фронте. Он служил в рядах ВСУ.