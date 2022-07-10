Вічна пам'ять герою

Колишній футболіст воював у Донецькому напрямку. До ЗСУ був призваний наприкінці квітня.

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Ексфутболіст загинув під Бахмутом внаслідок артилерійського обстрілу на 48-му році життя.

Сергій Баланчук розпочав футбольну кар'єру в київському Динамо, де в юнацькі роки навчався у спортивній школі.

У другому складі він дебютував в 1992 році, а в 1995-му перейшов до основної команди. Грав на позиції захисника.

Згодом Баланчук приєднався до ізраїльського клубу Маккабі Хайфа, за який грав упродовж трьох сезонів, зокрема в єврокубках, і виграв у його складі Кубок Ізраїлю-1997/1998 та "бронзу" національного чемпіонату-1998/1999.

У 1999-му Сергій знову перебрався до "біло-синіх" та виграв чемпіонат Першої ліги з Динамо-2.

Також він виступав у полтавській Ворсклі та харківському Металісті. Після закінчення кар'єри працював у юридичній сфері.

Також в 1995-1996 роках футболіст грав у складі молодіжної збірної України U-21.

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