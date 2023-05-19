Владислав Ващук вступив до лав Національної гвардії України. Колишній футболіст прийняв рішення самотужки.

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Ніколи більше

Владислав Ващук зазначив, що наважився на відважний крок індивідуально, не дивлячись на позицію та побоювання його рідних. Колишній гравець керується патріотичними мотивами, які повинні привести до перемоги України. Також футболіст зазначив, що він є свідком того, що за собою несе Росія, тому бажає завадити цьому.

Так, це було моє особисте рішення. Так, близькі і рідні ще досі в шоці. І так, я знаю, що дехто мене ніколи не зрозуміє. Але я дійсно вірю в нашу Перемогу. Я бачив "руский мір" на власні очі і буду робити все, щоб такого в моїй країні більше ніхто не побачив і не відчув. І коли прийде час, то я зможу точно відповісти - що я робив під час війни. Національна гвардія України. Бригада наступу "Буревій". Солдат Владислав Ващук. Служу Українському народу,

– написав Ващук.

Владислав Ващук / фейсбук футболіста

Шеврон Ващука / фейсбук футболіста

Шеврон Ващука / фейсбук футболіста

Присяга Ващука / фейсбук футболіста

Нагадаємо, що Владислав Ващук свого часу виступав у чемпіонаті Росії з футболу. Колишній гравець збірної України встиг позахищати кольори московського Спартака у 2003-му році, який був споконвічним суперником київського Динамо.