Найкращий бомбардир УПЛ потрапив на радари одного з найтитулованіших клубів Італії

Форвард збірної України та київського Динамо Владислав Ванат влітку може змінити клубну прописку. Результативним нападником цікавляться в Серії А.

Італійська Болонья завершила сезон 2023/24 на п'ятому місці. "Червоно-сині" сенсаційно пробилися в Лігу чемпіонів.

Читайте також Довбик за крок від трансферу: форвард узгодив контракт з грандом Ла Ліги

Ще один претендент на Ваната

За інформацією італійських ЗМІ, влітку Болонья спробує підписати форварда Динамо Владислава Ваната. За даними Transfermarkt, його потенційна вартість становить 10 мільйонів євро.

Болонья є одним із найбільш титулованих клубів Італії. "Червоно-сині" сім разів вигравали чемпіонат Італії.

Втім, керівництво Динамо навряд чи погодиться відпустити свого найкращого бомбардира напередодні старту у кваліфікації Ліги чемпіонів. Наразі Владислав знаходиться в таборі національної збірної України, яка готується до старту на Євро-2024.

Європейські клуби поклали око на Ваната