Літнє трансферне вікно обіцяє подарувати українським фанатам кілька цікавих трансферів. Нещодавно Динамо підписало лідера Дніпра-1 Олександра Піхальонка.

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Ванатом цікавляться в Європі

Крім того, кияни можуть продати когось зі своїх лідерів у Європу. Одним із найбільш популярних гравців "біло-синіх" на трансферному ринку є Владислав Ванат.

Інтерес до 22-річного нападника проявляють одразу чотири відомі команди. Італійські ЗМІ запевняють, що в послугах Ваната зацікавлене Наполі, чиї скаути вже кілька років стежать за Владиславом.

А ось український журналіст Віктор Вацко назвав ще три клуби-претенденти на українця. За його даними, придбати Ваната бажають нідерландський Аякс, іспанський Вільярреал та австрійський Зальцбург.

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Ванат у сезоні 2023-2024

Цього сезону Владислав став одним із найкращих гравців чемпіонату України. Разом із Динамо форвард став віцечемпіоном УПЛ та повернувся в Лігу чемпіонів.

Довідка. Цього сезону Владислав Ванат продовжив контракт із Динамо до 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює українського нападника у 10 мільйонів євро.

Сам же Ванат став одночасно найкращим бомбардиром та найкращим асистентом ліги. На його рахунку 14 голів та 7 результативних передач. Крім цього, Владислав відправився на Євро-2024 разом із національною збірною України.