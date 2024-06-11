Серйозну зацікавленість у трансфері українця Артема Довбика проявили італійські клуби Наполі та Мілан. Проте нападник вирішив не переїжджати на Апенніни.

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Який клуб обрав Довбик

За інформацією іспанських ЗМІ, Довбик досяг домовленості з мадридським Атлетіко. Ба більше, український нападник навіть узгодив умови особистого контракту.

Артем чудово адаптувався в іспанській Ла Лізі та не планує змінювати чемпіонат. Тому з усіх варіантів продовження кар'єри Довбик обрав "матрацників".

Втім, із трансфером українця можуть виникнути проблеми. Річ у тім, що Атлетіко не готовий віддати за найкращого бомбардира Ла Ліги 40 мільйонів євро. Тож клуби повинні узгодити трансфер, який повинен задовольнити усі зацікавлені сторони.

Феєричний сезон Довбика