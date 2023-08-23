Шанс завжди є: гравець, якого зі скандалом виперли із Полісся, перебрався до амбітного клубу УПЛ

Владислав Вакула зумів собі знайти нове місце працевлаштування. Вінгеру виникли серйозні проблеми у попередній команді.

Владислав Вакула став гравцем Чорноморця. Футболіст потравляв у багато скандалів свого часу.

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Потрібно ставати лідером команди

Владислав Вакула все ж віднайшов нагоду продовжити кар'єру на найвищому українському рівні. Вінгер зі серйозними проблемами вилетів із житомирського Полісся, яке ставить перед собою високі цілі в Українській Прем'єр-лізі.

Діло в тому, що Вакула потрапив у скандал після святкування чемпіонства Полісся в Першій лізі, тому що вінгер в стані алкогольного сп'яніння взяв участь в бійці. Клуб в односторонньому порядку розірвав контракт із гравцем, не заявивши його на сезон.

Та от Чорноморець вирішив "пригорнути" Вакулу до себе, давши йому шанс. "Моряки" домовились про оренду Владислава на пів сезону, який і так би не мав нагоди заграти за Полісся. Тобто основна угода з між одеситами та футболістом розрахована до кінця 2023-го року, але в Чорноморця буде опція продовжити її дію до кінця сезону. Вакула дебютує у стані одеситів у кубковому поєдинку проти Лівого Берега (який відбудеться 23-го серпня), оскільки уже потрапив у основний склад команди.

Склад Чорноморця на гру / інстаграм "моряків"

Проколи Вакули

Взимку 2021-го року Владислав повинен був стати гравцем Десни. Проте головний тренер чернігівського колективу Олександр Рябоконь відмовився від футболіста через грубе порушення спортивного режиму. Футболіст провів у команді лише два тижні.

На початку лютого того ж 2021-го року Вакула знову потрапив у скандал, оскільки став учасником ДТП в Маріуполі. Владислав перебував в стані алкогольного сп'яніння. ФК Маріуполь одразу ж відмовився від продовження оренди свого найкращого футболіста.

Свій норовистий характер талановитий вінгер продемонстрував і в стані гранда українського футболу. Вакула влаштував конфлікт у Шахтарі з одним зі своїх одноклубників. Ігор Йовічевич, який на момент ще був головним тренером "кротів", не захотів псувати мікроклімат в команді тому вирішив попрощатися з Вакулою.