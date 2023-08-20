Чорноморець – Динамо 3:2

Голи: Авагімян, 20, Штогрін, 53, Ієде, 90+1 – Ярмоленко, 48, Сидорчук, 61.

В чемпіонаті України 2023-2024 підходить до завершення 4 тур. В одному із матчів неділі одеський Чорноморець приймав Динамо, пише 24 канал.

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Для киян ця гра випала як раз між матчами в Лізі конференцій. У четвер "біло-сині" з труднощами пройшли Аріс по пенальті. а вже наступного четверга на Динамо чекає дуель з Бешикташем.

Чорноморець показує зуби

Чорноморець дав гідний бій гостям з Києва. Команда Романа Григорчука змогла відкрити рахунок в середині першого тайму завдяки індивідуальним діям Авагімяна. Артур прийняв м'яч на вході у майданчик, хитнув оборонця та від стійки направив його у ворота Нещерета.

Динамо активніше почало тиснути на ворота Шевченка, але відновити паритет вдалось лише після перерви. Першим голом з гри після повернення відзначився Ярмоленко, до цього Андрій оформив дубль Оболоні з пенальті.

Вінгер успішно підключився до атаки киян, отримав пас від Шапаренка у вільну зону та в дотик вразив ближній кут Чорноморця. Втім вже за п'ять хвилин одесити знову вийшли вперед.

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Провал захисту Динамо

Момент супернику подарував Дячук, який промахнувся по м'ячу та дав Штогріну вийти сам-на-сам із Нещеретом. Андрій з другої спроби реалізував це рандеву. Своє фіаско Дячука довершив тим, що м'яч залетів у ворота від його руки.

Вдруге відігратися кияни змогли завдяки своєму капітанові Сергію Сидорчуку. Хавбек запустив Ваната у карний майданчик господарів, сам добіг до нього, отримав від Владислава зворотній пас та прошив воротаря.

Кияни кинулись добивати суперника, але Чорноморець витримав і навіть вирвав перемогу. Спочатку Сирота заробив два "гірчичника" та достроково залишив поле.

Сенсація в Одесі

А пізніше одесити реалізували класну контратаку. Авагімян вивів Шпорна на побачення із Нещеретом, той прокинув на вільного Ієде, який вразив вже порожні ворота.

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Тож підопічні Мірчі Луческу вперше втрачають очки в цьому сезоні УПЛ і опускаються на шосте місце. Вже у четвер Динамо "прийме" в Бухаресті Бешикташ в рамках плей-офф кваліфікації Ліги конференцій.

А ось у чемпіонаті України Динамо не зіграє аж до 16 вересня. Матчі проти Вереса та Зорі клуб переніс на невизначений термін через участь в єврокубках. Тим часом Чорноморець підіймається на другу сходину і готуються до бою з Ворсклою за тиждень.