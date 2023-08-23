Владислав Вакула стал игроком Черноморца. Футболист травил во многие скандалы в свое время.

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Нужно становиться лидером команды

Владислав Вакула все же нашел возможность продолжить карьеру на самом высоком украинском уровне. Вингер с серьезными проблемами вылетел из житомирского Полесья, ставящего перед собой высокие цели в Украинской Премьер-лиге.

Дело в том, что Вакула попал в скандал после празднования чемпионства Полесья в Первой лиге, потому что вингер в состоянии алкогольного опьянения принял участие в драке. Клуб в одностороннем порядке расторг контракт с игроком, не заявив его на сезон.

Но вот Черноморец решил прижать Вакулу к себе, дав ему шанс. "Моряки" договорились об аренде Владислава на пол сезона, который и так бы не имел возможности сыграть за Полесье. То есть основное соглашение между одесситами и футболистом рассчитано до конца 2023-го года, но у Черноморца будет опция продлить ее действие до конца сезона. Вакула дебютирует в состоянии одесситов в кубковом поединке против Левого Берега (который состоится 23 августа), поскольку уже попал в основной состав команды.

Состав Черноморца на игру / инстаграмм "моряков"

Стоит отметить. Подопечные Григорчука находятся на второй строчке в УПЛ, выиграв 3 поединка и уступив всего в 1 матче. В частности, среди триумфов "моряков" – победа над киевским Динамо (3:2).

Проколы Вакулы