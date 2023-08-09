Владислав Вакула не вперше стає фігурантом скандалу. Футболіст мав проблеми з дисципліною у своїх попередніх клубах.

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Вакула був у Поліссі на жовтій картці

Черговий "зальот" Вакули відбувся після святкування чемпіонства Полісся в Першій лізі. 24-річний вінгер в стані алкогольного сп'яніння взяв участь в бійці. У клубі одразу попрощалися зі скандалістом. Про це повідомив журналіст ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Коли Полісся відзначало своє перше місце в Першій лізі людина накидалася та десь там полізла в бійку. Сталася певна передряга – не буду вдаватися в деталі, це не дуже етично. Але знайшли саме Вакулу. Ситуація в тому, що Вакула вже в принципі там був на жовтій картці, як я розумію. І після цієї ситуації його не на трансфер, а просто звільнили,

– розповів Співаковський.

Зазначимо, що клуб офіційно не коментував інцидент з Вакулою. Проте вінгер знаходиться поза заявкою "вовків" на сезон 2023/24.

У ЗМІ повідомляється, що Владислава запросили на перегляд в Чорноморець. Якщо футболіст справить враження на тренерський штаб "моряків", з ним підпишуть контракт.

Зашквари Вакули