Динамо Київ веде перемовини з Ісмаелем Аанеба. Столичний колектив лідирує у боротьбі за футболіста.

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Час налагоджувати проблеми

Справи "бобрів" у центрі захисту бажають кращого. В розташуванні "біло-синіх" знаходяться одні молоді виконавці, котрі часто припускаються непотрібних помилок, через що головний тренер Динамо Мірча Луческу дуже лютує. Показовою була остання гра киян проти Чорноморця (3:2), де Сирота на рівному місці отримав вилучення, а Дячук припустився фатальної помилки, яка і призвела до поразки "бобрів". А у першому турі у грі з Минаєм (4:1) дуже невпевнено відіграв Біловар, а Попов, котрий мав би стати лідером захисників, також побачив перед собою червоне світло за безглуздий фол.

Динамо потребує досвідченого центрального захисника і наразі перебуває у пошуках такого футболіста. Тільки не зрозуміло навіщо кияни відпустили Микиту Бурду в Колос, який підходить під даний критерій, проте все ж потрібно шукати гравцеві заміну. Зокрема, ходили чутки, що столичний колектив намагався повернути до складу одного із своїх ексфутболістів, а саме Домагоя Віду, який приніс перемогу АЕКу на останніх хвилинах в рамках кваліфікації ЛЧ, Євгена Хачеріді, котрий довгий час уже перебуває без клубу, та Александра Драговіча, який відмовив киянам.

Тепер "бобри" націлились на менш вікового, проте "погравшого" захисника. Мова йде про 24-річного французького футболіста Ісмаеля Аанеба. Окрім Динамо, центрбек також веде перемовини із іспанськими Мальоркою та Лас-Пальмасо, а також угорським Ференцварошем. Та от найцікавіше те, що саме київський колектив є фаворитом у боротьбі за Аанебу. Наразі центрбек перебуває у статусі вільного агента.

Виступи французького захисника