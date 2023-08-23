Владислав Вакула став гравцем Чорноморця. Футболіст потравляв у багато скандалів свого часу.

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Потрібно ставати лідером команди

Владислав Вакула все ж віднайшов нагоду продовжити кар'єру на найвищому українському рівні. Вінгер зі серйозними проблемами вилетів із житомирського Полісся, яке ставить перед собою високі цілі в Українській Прем'єр-лізі.

Діло в тому, що Вакула потрапив у скандал після святкування чемпіонства Полісся в Першій лізі, тому що вінгер в стані алкогольного сп'яніння взяв участь в бійці. Клуб в односторонньому порядку розірвав контракт із гравцем, не заявивши його на сезон.

Та от Чорноморець вирішив "пригорнути" Вакулу до себе, давши йому шанс. "Моряки" домовились про оренду Владислава на пів сезону, який і так би не мав нагоди заграти за Полісся. Тобто основна угода з між одеситами та футболістом розрахована до кінця 2023-го року, але в Чорноморця буде опція продовжити її дію до кінця сезону. Вакула дебютує у стані одеситів у кубковому поєдинку проти Лівого Берега (який відбудеться 23-го серпня), оскільки уже потрапив у основний склад команди.

Склад Чорноморця на гру / інстаграм "моряків"

Варто відзначити. Підопічні Григорчука знаходяться на другій сходинці в УПЛ, вигравши 3 поєдинки і поступившись всього в 1 матчі. Зокрема, серед тріумфів "моряків" – перемога над київським Динамо (3:2).

Проколи Вакули