Динамо отримало щедру пропозицію відпустити Супрягу в Італію
14 серпня 2021 , 14:17Читать новость на русском
Джерело:твітер Ніколо Скіри
Владислав Супряга ще не зіграв жодного матчу за Динамо в новому сезоні та навіть пропустив частину підготовки. Динамо може розпрощатися зі своїм нападником.
Сампдорія хоче забрати Супрягу
Уже понад рік Супрягу пов'язують з італійськими клубами. Відомий італійський журналіст Ніколо Скіра інформує, що Супряга може перейти у Сампдорію.
До теми Оренда з правом викупу: Удінезе зацікавилось нападником Динамо Супрягою
Італійський клуб начебто зробив Динамо пропозицію по Супрязі.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, італійський клуб запропонував 1,5 мільйона євро за оренду гравця. Окрім того, в угоді буде опція з правом викупу українця за 8 мільйонів євро.
За інформацією Скіри, переговори між Динамо та Сампдорією тривають.
- Авторитетний портал Transfermarkt оцінює 21-річного Супряги у 6 мільйонів євро. Однак Динамо хоче виручити значно більшу суму за Владислава.
- Рік тому інтерес до Супряги приписували Болоньї. Тепер серед італійських клубів на українця начебто претендує ще й Удінезе.
- У сезоні-2020/2021 форвард зіграв за Динамо 31 матч і забив 3 голи.
- Супряга після повернення Артема Бєсєдіна практично не отримував ігровий час у Динамо. Окрім того, у міжсезоння Динамо підписало трьох нових нападників.