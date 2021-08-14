Сампдорія хоче забрати Супрягу

Уже понад рік Супрягу пов'язують з італійськими клубами. Відомий італійський журналіст Ніколо Скіра інформує, що Супряга може перейти у Сампдорію.

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Італійський клуб начебто зробив Динамо пропозицію по Супрязі.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, італійський клуб запропонував 1,5 мільйона євро за оренду гравця. Окрім того, в угоді буде опція з правом викупу українця за 8 мільйонів євро.

За інформацією Скіри, переговори між Динамо та Сампдорією тривають.