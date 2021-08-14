Сампдория хочет забрать Супрягу
Уже более года Супрягу связывают с итальянскими клубами. Известный итальянский журналист Николо Скира информирует, что Супряга может перейти в Сампдорию.
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Итальянский клуб якобы сделал Динамо предложение по Супряге.
Как сообщает журналист Николо Скира, итальянский клуб предложил 1,5 миллиона евро за аренду игрока. Кроме того, в соглашении будет опция с правом выкупа украинца за 8 миллионов евро.
По информации Скиры, переговоры между Динамо и Сампдорией продолжаются.
- Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 21-летнего Супрягу в 6 миллионов евро. Однако Динамо хочет выручить гораздо большую сумму за Владислава.
- Год назад интерес к Супряге приписывали Болонье. Теперь среди итальянских клубов на украинца якобы претендует еще и Удинезе.
- В сезоне 2020/2021 форвард сыграл за Динамо 31 матч и забил 3 гола.
- Супряга после возвращения Артема Беседина практически не получал игровое время в Динамо. Кроме того, в межсезонье Динамо подписало трех новых нападающих.