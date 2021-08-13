Ще один претендент із Серії А
Київське Динамо відкрите до пропозицій інших клубів щодо трансферу Владислава Супряги. "Зебри" можуть скористатись тим, що нападник хоче перевірити свої сили в італійському чемпіонаті.
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Удінезе придивляється до 21-річного футболіста атакувальної лінії. Клуб хоче зрозуміти, яка ймовірність того, що їм вдасться домовитись із киянами про оренду з правом викупу.
Раніше Супрягу активно сватали у Дженоа та Торіно. Однак усе залишилось лише на рівні слів. Столичний клуб хоче заробити на переході Владислава близько 9 мільйонів євро. Така сума встановлена через те, що її частину Динамо доведеться перевести на рахунки Дніпра-1.
У минулому сезоні Удінезе посів далеке 13 місце в італійській Серії А. Вже у п'ятницю, 13 серпня, "зебри" зіграють кубковий поєдинок першого кола проти Асколі. У чемпіонаті клуб стартує матчем проти туринського Ювентуса.
- У сезоні-2020/2021 форвард зіграв за Динамо 31 матч, у яких забив 3 голи та віддав 5 результативних передач. Владислав поки що не виходив у "біло-синій" футболці у розіграші нового сезону УПЛ.
- Контракт Супряги із столичним клубом спливає 31 грудня 2025 року. За даними Transfermarkt, вартість футболіста складає 6 мільйонів євро.