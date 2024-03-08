Поклав би поруч із Леніним: Сіренко розповів, за скільки ударів нокаутував Путіна

Український супертяж Владислав Сіренко мріє втілити у реальність заповітне бажання усіх українців. Для цього боксеру було б достатньо вийти в ринг з кремлівським диктатором.

Владислав Сіренко через травму пропустив два роки. Наразі український боксер поновив свою професійну кар'єру та готується до наступного поєдинку.

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Сіренко: Вклав би в цей удар всю силу

На жаль, суперником Сіренка буде не президент країни-терористки Владімір Путін. В іншому випадку кривавий маніяк вже склав би компанію "вождю світового пролетаріату" Владіміру Леніну у мавзолеї на Красній площі.

За скільки ударів вдалося б відправити Путіна у глибокий нокаут? Я б Путіна з однієї плюхи вирубив. Вклав би в цей удар всю силу, що маю. І не просто б відправив у нокаут, а дійсно вирубив. З життя. Під корінь. Його місце поряд з Леніним, в мавзолеї,

– зазначив Сіренко.

Повернення Сіренка відкладається