Боксер виокремив стрімкий розвиток Олександра Усика. Гвоздик пригадав, коли він тільки перейшов у хевівейт.

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Усик – Ф'юрі: кого обрав Гвоздик

"Я так скажу. Щойно Усик перейшов у хевівейт, а Ф'юрі приблизно в цей же час побив Вайлдера, мені здавалося, що Сашкові буде дуже складно. І навіть більше. Тоді я не бачив, як взагалі він може перемогти Ф'юрі. А зараз я навіть трохи більше схиляюся на користь Усика.

Десь 60/40. Тому що я знаю, як він працює. І тому що я бачу, що в цей же самий час із Ф'юрі відбувається щось не те", – сказав він.

Гвоздик вважає, що в Усика більше шансів на перемогу. Однак, за його словами, у поєдинку може статися що завгодно. Він також пояснив свій вибір:

"Мені здається, що "ігри розуму" від Сашка спрацювали. Думаю, Усик і справді сидить у голові у Ф'юрі. І його це гризе. Це перший момент. Другий момент у тому, що ще давно у Ф'юрі був невиразний бій із дуже дрібним Стівом Каннінгхемом. А раптом Ф'юрі, який двічі переміг страшного і величезного панчера Вайлдера, володіє навичкою добре протидіяти ось таким ось суперникам – великим, сильним і б'ючим?

А раптом при цьому його "ахіллесова п'ята" – це такі швидкі, маневрені та невеликі боксери, як Сашко Усик? Тому в мене фаворит Усик. Але при цьому я б не списував Ф'юрі з рахунків. Це небезпечний бій. Відбутися може все що завгодно", – додав боксер.

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