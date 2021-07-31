Стрибки в довжину: українець Мазур не зміг кваліфікуватися у фінал Олімпіади
31 липня 2021 , 15:40Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На Олімпійських іграх в Токіо проходять змагання в стрибках в довжину серед чоловіків. У цьому секторі Україну представляв Владислав Мазур.
Всі три спроби рівні
Українець Владислав Мазур показав 13-й результат у Групі А, стрибнувши на 7.60 метрів і не зміг вийти до фіналу.
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Мазур виконав рівні три свої спроби в кваліфікації – 7.60 м, 7.54 м і 7.58 м, але найкраща з цих трьох спроб дозволила українцеві посісти підсумкове 27 місце і завершити свій виступ на Олімпіаді.
- Україна здобула 5 бронзових медалей на Олімпійських іграх-2020. Наша збірна перевершила результат Ігор-2016 у Ріо, де мала в активі 4 "бронзи". Наразі Україна не здобувала "золото" і "срібло".