Всі три спроби рівні

Українець Владислав Мазур показав 13-й результат у Групі А, стрибнувши на 7.60 метрів і не зміг вийти до фіналу.

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Мазур виконав рівні три свої спроби в кваліфікації – 7.60 м, 7.54 м і 7.58 м, але найкраща з цих трьох спроб дозволила українцеві посісти підсумкове 27 місце і завершити свій виступ на Олімпіаді.