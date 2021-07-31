Все три попытки равные

Украинец Владислав Мазур показал 13-й результат в Группе А, прыгнув на 7.60 метров и не смог выйти в финал.

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Мазур выполнил равные три свои попытки в квалификации – 7.60 м, 7.54 м и 7.58 м, но лучшая из этих трех попыток позволила украинцу занять итоговое 27 место и завершить свое выступление на Олимпиаде.