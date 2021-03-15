Президент Олімпіка Гельзін пригрозив УАФ міжнародним скандалом

Президент Олімпіка Владислав Гельзін поділився думкою про віцепрезидента УАФ Вадима Костюченка на суддівський корпус на чолі з Лучано Лучі.

Раніше Олімпік закликав інші клуби УПЛ організувати позачергову зустріч керівників для розгляду питань суддівства.

До слова Чи стане скандал з Гельзіним неповоротною точкою для українського футболу

Суркіс казав, що арбітрами керує не Лучі, а Костюченко? У мене таких даних немає. Якщо Ігор Михайлович таке говорить, то у нього є підстави. Костюченко обдзвонював клуби, щоб вони не підтримували нас на зборах, які я пропонував. Але я не хочу давати більше інформації, тому що ми готуємо вишеньку на торті, і буде пресконференція, де буде максимально інформації такої, що може дійти до міжнародного скандалу,

– сказав Гельзін.

Що відомо про скандал з Гельзіним