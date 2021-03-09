Олімпік після скандалу в УПЛ запропонував суддівську революцію
Олімпік закликав інші клуби УПЛ організувати позачергову зустріч керівників для розгляду питань суддівства. Президент клубу Владислав Гельзін відправив офіційний лист іншим командам УПЛ.
Джерело:"Профутбол Digital" у фейсбуці
У ньому Гельзін виступився із пропозицією на позачергових зборах висловити колективну недовіру голові комітету арбітрів Лучано Лучі.
До слова Президент Олімпіка виступив з жорсткою заявою про свавілля в українському футболі
Крім того, в Олімпіку пропонують розробити програму спеціальних дій, які не допустять маніпуляції з суддівством в майбутньому, а також дозволити клубам УПЛ брати участь у формуванні пулу арбітрів.
"Відверте суддівське свавілля, яке допускається майже в кожному матчі УПЛ з року в рік за участю всіх, без винятку команд, замість розслідувань і організаційних висновків виправдовується і заохочується главою комітету арбітрів Лучано Лучі. На жаль, це стало можливо через нашу споглядальну позицію і відсутність загальної реакції на деструктивні дії футбольних чиновників", – йдеться в тексті послання.
Фото листа:
Що трапилося у матчі Оліміпік – Шахтар?
- 6 березня Олімпік на власному полі приймав Шахтар у матчі 17 туру УПЛ. Переможцем протистояння стали підопічні Луїша Каштру – 0:1.
- "Гірники" вийшли вперед у середині першого тайму зусиллями Додо. Олімпік відігрався до перерви, але головний арбітр зустрічі Юрій Іванов прийняв не саме однозначне рішення і скасував гол команди Юрія Калітвінцева, скориставшись системою VAR.
- Президент Олімпіка Владислав Гельзін залишився обуреним скасованим голом своєї команди, та увірвався на післяматчевий коментар тренера донецького клубу, де нецензурно висловився щодо роботи арбітра та самого Лучі.
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