Олімпік закликав інші клуби УПЛ організувати позачергову зустріч керівників для розгляду питань суддівства. Президент клубу Владислав Гельзін відправив офіційний лист іншим командам УПЛ.

У ньому Гельзін виступився із пропозицією на позачергових зборах висловити колективну недовіру голові комітету арбітрів Лучано Лучі.

До слова Президент Олімпіка виступив з жорсткою заявою про свавілля в українському футболі

Крім того, в Олімпіку пропонують розробити програму спеціальних дій, які не допустять маніпуляції з суддівством в майбутньому, а також дозволити клубам УПЛ брати участь у формуванні пулу арбітрів.

"Відверте суддівське свавілля, яке допускається майже в кожному матчі УПЛ з року в рік за участю всіх, без винятку команд, замість розслідувань і організаційних висновків виправдовується і заохочується главою комітету арбітрів Лучано Лучі. На жаль, це стало можливо через нашу споглядальну позицію і відсутність загальної реакції на деструктивні дії футбольних чиновників", – йдеться в тексті послання.

Фото листа:

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