Журналісти "ТаТоТаке" представили листи по справі, яку КДК розглядає щодо президента Олімпіка Владислава Гельзіна.

На перемогу Минаю поставили 10 тисяч

У першому листі повідомляється, що Гельзін дзвонив по WhatsApp виконавчому директору УПЛ Євгену Дикому і стверджував, що представники Минаю поставили 10 тисяч умовних одиниць на матч з Олімпіком в 16-му турі.

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Тоді Гельзін також додав, що якщо суддівське свавілля в тому матчі не припиниться, він зробить заяву для преси про упередженість арбітрів і обставин, які це підтверджують.

До слова. Тоді Олімпік програв Минаю (2:1) – Нурієв оформив дубль з пенальті.

Після цього до Гельзіна звернувся глава комітету етики та чесної гри Франческо Баранка, який повідомив, що дзвінок президента Олімпіка буде розглянуто за фактом неповаги до арбітрів і неповідомлення КДК про порушення з боку Миная, він охарактеризований "як можливе застосування способу, який може вплинути на хід і результат матчу".

Згодом сам Гельзін зазначив, що він не стверджує, що робили ставки представники Миная. Листи датуються 1 і 3 березня 2021 року.