Без жодного пафосу та гостей: захисник Динамо таємно одружився – святкове відео
Джерело:інстаграм Мирослави Перейма
На ще одного неодруженого футболіста у складі Динамо поменшало. Статус холостяка втратив фланговий захисник киян Владислав Дубінчак.
Дружина Дубінчака: Подали документи, а наступного дня розписались
Футболіст не розповідав про святкову подію у його житті. Про одруження стало відомо з відео, яке опублікувала в себе в інстаграмі новоспечена дружина динамівця Мирослава.
Читайте також Талановитий голкіпер Динамо повертається після травми носа, – ЗМІ
Подружжя не стало нічого вигадувати, подали документи, а наступного дня розписались. Святкування минуло без пафосну – білого пишного плаття, смокінгів, квітів, музики та великої кількості зіркових гостей.
Коротке відео Мирослава виклала ще 15 вересня.
Не знаю чому, але в мене руки трусяться, коли пишу і публікую це відео. Ось як було все насправді. Ніякого продуманого образу, без гостей, без шампанського і квітів, по дорозі на зйомку. "Вчора" подали документи, а наступного ранку розписались. Дубінчак, ти все знаєш,
– підписала ролик дружина Владислава.
Дубінчак одружився: дивіться відео
Один із перших під відео новостворену сім'ю привітав півзахисник Динамо Микола Шапаренко, який на днях був прооперований у Барселоні. Футболіст порвав "хрести" у матчі Ліги Європи проти Фенербахче.
Що відомо про кар'єру Владислава Дубінчака
- Владислав Дубінчак став основним лівим захисником Динамо після відходу в Евертон Віталія Миколенка. Взимку 2022-го Дубінчак повернувся у київський клуб із оренди з Дніпра-1.
- За киян встиг у сезоні-2022/2023 провести 11 матчів. На футбольному полі загалом провів 784 хвилини.
- Його контракт із "біло-синіми" розрахований до кінця червня 2024 року.