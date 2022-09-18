Повернення на футбольне поле

Руслан Нещерет ще до цього перебував у лазареті київського клубу. 20-річний голкіпер переніс операцію на зламаному носі.

Варто дізнатись Коли повернеться Бущан: воротар Динамо назвав строки відновлення

За повідомлення джерела, футболіст повертається у загальну групу команди. Нещерет приступає до тренувань та зможе змінити чи підстрахувати Дениса Бойка у рамці воріт Динамо.

Це вже друга подібна травма за цей рік у талановитого воротаря "біло-синіх". Через це Нещерет ще не зіграв жодного матчу у сезоні-2022/2023.

Нагадаємо, що номер один у рамці воріт Динамо Георгій Бущан був прооперований у Барселоні після поєдинку Ліги Європи з Фенербахче. Голкіпер понад місяць буде відновлюватись після хірургічного втручання на коліні.

Що відомо про кар'єру Нещерета у головній команді Динамо