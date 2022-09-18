Дружина Дубінчака: Подали документи, а наступного дня розписались

Футболіст не розповідав про святкову подію у його житті. Про одруження стало відомо з відео, яке опублікувала в себе в інстаграмі новоспечена дружина динамівця Мирослава.

Читайте також Талановитий голкіпер Динамо повертається після травми носа, – ЗМІ

Подружжя не стало нічого вигадувати, подали документи, а наступного дня розписались. Святкування минуло без пафосну – білого пишного плаття, смокінгів, квітів, музики та великої кількості зіркових гостей.

Коротке відео Мирослава виклала ще 15 вересня.

Не знаю чому, але в мене руки трусяться, коли пишу і публікую це відео. Ось як було все насправді. Ніякого продуманого образу, без гостей, без шампанського і квітів, по дорозі на зйомку. "Вчора" подали документи, а наступного ранку розписались. Дубінчак, ти все знаєш,

– підписала ролик дружина Владислава.

Дубінчак одружився: дивіться відео

Один із перших під відео новостворену сім'ю привітав півзахисник Динамо Микола Шапаренко, який на днях був прооперований у Барселоні. Футболіст порвав "хрести" у матчі Ліги Європи проти Фенербахче.

Що відомо про кар'єру Владислава Дубінчака