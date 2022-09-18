Жена Дубинчака: Подали документы, а на следующий день расписались

Футболист не рассказывал о праздничном событии в его жизни. О браке стало известно из видео, которое опубликовала у себя в инстаграмме новоиспеченная динамовская жена Мирослава.

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Супруги не стали ничего придумывать, подали документы, а на следующий день расписались. Празднование прошло без пафоса – белого пышного платья, смокингов, цветов, музыки и большого количества звездных гостей.

Краткое видео Мирослава выложила еще 15 сентября.

Не знаю почему, но у меня руки трясутся, когда пишу и публикую это видео. Вот как было все на самом деле. Никакого обмысленного вида, без гостей, без шампанского и цветов, по дороге на съемку. "Вчера" подали документы, а на следующее утро расписались. Дубинчак, ты все знаешь,

– подписала ролик жена Владислава.

Дубинчак женился: смотрите видео

Один из первых под видео новосозданную семью поздравил полузащитник Динамо Николай Шапаренко, на днях прооперированный в Барселоне. Футболист порвал "кресты" в матче Лиги Европы против Фенербахче.

Что известно о карьере Владислава Дубинчака