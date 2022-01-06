Тренер покладає надії на Джиму

За словами Велепця, новорічна пауза пішла на користь двом біатлоністкам: Ірині Петренко та Анастасії Меркушиній. Він зазначив, що інші дівчата після чотирьох етапів відпочили й теж почали тренуватися.

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Тренер наголосив, що Юлія Джима перебуває у досить непоганій формі. З його слів слідує, що біатлоністка вже реабілітувалася після невдалої стрільби на Різдвяній гонці.

Сьогодні на тренуванні Юлія жодного вистрілу не промазала. І бігла на високій інтенсивності два кола. Ми виконали роботу. Вона зараз технічно все правильно робить, а які будуть емоції – це вже інше,

– сказав тренер.

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