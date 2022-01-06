Вперше за сезон

Спершу учасників п'ятого етапу Кубку світу повідомили, що через погодні умови доведеться перенести відкриття змагань. Потім через сильну зливу біатлоністам довелося тренуватися за межами стадіону. Також на трибуни в Обергофі не зможуть потрапити вболівальники.

Цікаво Через зливу в Обергофі біатлоністи тренувалися в лижному тунелі: фото підготовки до змагань

Цього разу у Міжнародному союзі біатлоністів повідомили, що було проведено 250 ПЛР-тестів, проте серед них є один позитивний. Виявилося, що на коронавірус захворів представник Росії.

Один спортсмен з команди Росії здав позитивний тест і був ізольований,

– йдеться в повідомленні.

У Союзі біатлоністів Росії вже повідомили, що позитивний тест здав Едуард Латипов, який є одним із лідерів збірної Російської Федерації.

Латипов входить до топ-5 загального заліку Кубка світу. У цьому сезоні він 4 чотири рази підіймався на п'єдестал Кубка світу.

За інформацією федерації, "Едуард почувається нормально, захворювання проходить безсимптомно".

До слова. Уже 7 – 9 січня у німецькому Оберхові відбудеться 5-й етап Кубка світу сезону-2021/2022. Збірна України з біатлону назвала склад на перші гонки у 2022 році.