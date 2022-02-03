Влада Сербії визначила, чи використовував Джокович підроблений COVID-тест
Джерело:The Guardian
У Сербії спростували інформацію про те, що тенісист Новак Джокович використав підроблені документи про перенесений коронавірус для в'їзду до Австралії для участі в Australian Open.
Прокуратура Сербії підтвердила достовірність документів тенісиста.
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"Були проведені перевірки, і було встановлено, що Новак Джокович проходив тестування кілька разів і що його довідки про результати тестування від 16 грудня 2021 року та 22 грудня 2021 року дійсні", – йдеться у заяві правоохоронців.
Раніше німецьке видання Der Spiegel звинуватило Джоковича у фальшуванні тестів на COVID-19. Журналісти виявили кілька нестиковок у його ПЛР-тестах. Невідповідність було виявлено у часі складання тестів та в їх номерах.
Коротко про скандал з Джоковичем в Австралії
- 5 січня Джокович прилетів до Мельбурна для участі в турнірі Великого шолома Australian Open, проте в аеропорту не зміг пройти паспортний контроль. Причиною стала плутанина з оформленням візи Джоковича.
- Прикордонники анулювали візу та затримали Новака. Повідомлялося, що вони визнали підстави для медвідведення неналежними. Серб подав апеляцію та виграв її, після чого ануляцію візи було скасовано.
- При цьому стало відомо, що міністр імміграції особисто розгляне цю справу і, користуючись своїми повноваженнями, може повторно скасувати візу тенісиста, що він і зробив.
- У цій ситуації Джоковичу також можуть заборонити в'їзд до Австралії на строк до трьох років.