Прокуратура Сербии подтвердила подлинность документов теннисиста.

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"Были проведены проверки, и было установлено, что Новак Джокович проходил тестирование несколько раз и что его справки о результатах тестирования с 16 декабря 2021 года и 22 декабря 2021 года действительны", – говорится в заявлении правоохранителей.

Ранее немецкое издание Der Spiegel обвинило Джоковича в фальсификации тестов на COVID-19. Журналисты обнаружили несколько нестыковок в его ПЦР-тестах. Несоответствие было обнаружено во времени сдачи тестов и в их номерах.

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