Прокуратура Сербии подтвердила подлинность документов теннисиста.
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"Были проведены проверки, и было установлено, что Новак Джокович проходил тестирование несколько раз и что его справки о результатах тестирования с 16 декабря 2021 года и 22 декабря 2021 года действительны", – говорится в заявлении правоохранителей.
Ранее немецкое издание Der Spiegel обвинило Джоковича в фальсификации тестов на COVID-19. Журналисты обнаружили несколько нестыковок в его ПЦР-тестах. Несоответствие было обнаружено во времени сдачи тестов и в их номерах.
Коротко о скандале с Джоковичем в Австралии
- 5 января Джокович прилетел в Мельбурн для участия в турнире Большого шлема Australian Open, однако в аэропорту не смог пройти паспортный контроль. Причиной стала путаница с оформлением визы Джоковича.
- Пограничники аннулировали визу и задержали Новака. Сообщалось, что они признали основания для медотвода ненадлежащими. Серб подал апелляцию и выиграл ее, после чего аннуляция визы была отменена.
- При этом стало известно, что министр иммиграции лично рассмотрит это дело и, пользуясь своими полномочиями, может повторно отменить визу теннисиста, что он и сделал.
- В этой ситуации Джоковичу также могут запретить въезд в Австралию на срок до трех лет.