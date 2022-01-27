Визначився ще один учасник ЧС-2022 з футболу

27 січня 2022 , 20:53
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Джерело:

24 канал

Збірна Ірану стала черговою командою, яка гарантувала собі участь на чемпіонаті світу з футболу 2022 у Катарі. Іранці достроково вийшли на Мундіаль завдяки перемозі проти Іраку.

Шостий чемпіонат світу для Ірану

Іран мінімально вдома обіграв Ірак та гарантував вихід на ЧС-2022 за три тури до закінчення групового етапу в Азії. Іранці – 14-й учасник ЧС-2022.

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Іран кваліфікувався на чемпіонат світу вшосте в історії та втретє поспіль. На попередніх Мундіалях у Росії та Бразилії іранці не змогли вийти з групи.

Загалом збірна Ірану ніколи не виходила у раунд плей-офф на чемпіонаті світу.

Після перемоги проти Іраку іранські гравці не тямили себе від щастя і бурхливо святкували.

Дивіться відео святкування іранців


Учасники ЧС-2022

  • Катар (господар турніру)
  • Німеччини (чотириразові чемпіони світу)
  • Данія
  • Бразилія (п'ятиразові чемпіони світу)
  • Франція (дворазові чемпіони світу)
  • Бельгія
  • Хорватія
  • Іспанія (чемпіони світу)
  • Сербія
  • Англія (чемпіони світ)
  • Нідерланди
  • Аргентина (дворазові чемпіони світу)
  • Іран.
Зазначимо. Чемпіонат світу з футболу вперше відбудеться восени та взимку – з 21-го листопада до 18-го грудня.
Автор: Михайло Гема