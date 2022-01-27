Визначився ще один учасник ЧС-2022 з футболу

Збірна Ірану стала черговою командою, яка гарантувала собі участь на чемпіонаті світу з футболу 2022 у Катарі. Іранці достроково вийшли на Мундіаль завдяки перемозі проти Іраку.

Шостий чемпіонат світу для Ірану

Іран мінімально вдома обіграв Ірак та гарантував вихід на ЧС-2022 за три тури до закінчення групового етапу в Азії. Іранці – 14-й учасник ЧС-2022.

Варте уваги Італія або Португалія не зіграють у Катарі: результати жеребкування плей-офф відбору на ЧС-2022

Іран кваліфікувався на чемпіонат світу вшосте в історії та втретє поспіль. На попередніх Мундіалях у Росії та Бразилії іранці не змогли вийти з групи.

Загалом збірна Ірану ніколи не виходила у раунд плей-офф на чемпіонаті світу.

Після перемоги проти Іраку іранські гравці не тямили себе від щастя і бурхливо святкували.

Дивіться відео святкування іранців



Учасники ЧС-2022

Катар (господар турніру)

Німеччини (чотириразові чемпіони світу)

Данія

Бразилія (п'ятиразові чемпіони світу)

Франція (дворазові чемпіони світу)

Бельгія

Хорватія

Іспанія (чемпіони світу)

Сербія

Англія (чемпіони світ)

Нідерланди

Аргентина (дворазові чемпіони світу)

Іран.

. Чемпіонат світу з футболу вперше відбудеться восени та взимку – з 21-го листопада до 18-го грудня.