Шестой чемпионат мира для Ирана
Иран минимально дома обыграл Ирак и гарантировал выход на ЧМ-2022 за три тура до окончания группового этапа в Азии. Иранцы – 14-й участник ЧМ-2022.
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Иран квалифицировался на чемпионат мира шестой раз в истории и в третий раз подряд. На предыдущих Мундиалях в России и Бразилии иранцы не смогли выйти из группы.
В общем, сборная Ирана никогда не выходила в раунд плей-офф на чемпионате мира.
После победы против Ирака иранские игроки были вне себя от счастья и бурно праздновали.
Смотрите видео празднования иранцев
Участники ЧС-2022
- Катар (хозяин турнира)
- Германии (четырехкратные чемпионы мира)
- Дания
- Бразилия (пятикратные чемпионы мира)
- Франция (двухразовые чемпионы мира)
- Бельгия
- Хорватия
- Испания (чемпионы мира)
- Сербия
- Англия (чемпионы мира)
- Нидерланды
- Аргентина (двухразовые чемпионы мира)
- Иран.